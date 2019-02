Cierre de listas: radiografía de una noche larga

Los cierres de listas para las elecciones provinciales en Santa Fe se vuelven cada vez más frenéticos, caóticos e histéricos. Fue así lo que ocurrió la noche del viernes pasado en la capital de la provincial. Corridas, enojos, llamados desesperados, listados casi ilegibles por el apuro y presentaciones a última hora fueron el denominador común. Hubo candidaturas que se confirmaron sobre el plazo y nombres que aparecieron en el epílogo de una jornada muy larga. Ahora, una vez que las autoridades partidarias confirmen los avales, el próximo lunes será el turno de la presentación ante la justicia electoral.

En definitiva, sólo habrá competencia en las Paso para la categoría gobernador y vice dentro del justicialismo y su frente electoral Juntos entre Omar Peroti y María Eugenia Bielsa. La tan mentada unidad en Cambiemos no es tal: Jorge Boasso presentó su precandidatura a intendente de Rosario y competirá con Roy López Molina, apareció otra lista de precandidatos a diputados provinciales, y hay tres aspirantes para ser candidato a senador departamental por Rosario. Otra vez se dio un clásico en el peronismo, la proliferación de listas para diputados provinciales y concejales. Y en el Frente Progresista también habrá competencias: se presentaron cuatro propuestas para el Concejo rosarino, y la intendenta Mónica Fein tendrá que vencer a un integrante de su gabinete y a un candidato de Libres del Sur si quiere ser consagrada candidata a la Cámara alta provincial.

El cambio no es unidad

En Cambiemos, la fórmula de unidad entre José Corral y Anita Martínez para competir por la gobernación no se pudo repetir para el resto de las categorías. López Molina presentó su candidatura cinco minutos antes de que venciera el plazo aguardando que lo bajen a Boasso. Al final se fue enojado ya que el ex concejal radical será precandidato a intendente y lo enfrentará en la primaria. Boasso hasta tiene lista propia de concejales que encabezan Claudio Choco Díaz (ex subsecretario de Gobierno municipal y docente universitario) y Cristian Galindo (defensor de derechos de consumidores e integrante del directorio de Trenes del Estado).

La alegría amarilla estuvo ausente y se vivieron momentos de sobresalto en el redil macrista. No sólo hubo ruidos y reclamos dentro de la lista oficial para el Concejo rosarino que presiden Daniela León y Alejandro Rosello, última ex presidenta del cuerpo y el hoy titular del mismo respectivamente. Cuando nadie se lo esperaba apareció el dirigente radical Eugenio Malaponte y anotó una lista con el chef Marcelo Megna para el Palacio Vasallo. Encima, para la categoría senador de Rosario se inscribieron el ex edil Martín Rosúa (UCR), el concejal Agapito Blanco y el diputado nacional José Núñez, ambos del PRO. Y como si no esto no fuera poco, a la lista oficial de diputados provinciales –que encabeza el concejal Gabriel Chumpitaz y al que le siguen los legisladores radicales Darío Boscarol y Julián Galdeano y la joven Ximena Sola del sector de Federico Angelini– le salió una competencia. Enojada porque la dejaron afuera la diputada provincial Cesira Arcando junto a otros sectores armó otra lista y la presentó con su nombre en el número uno.

Demoras y listas al por mayor

Fiel a su estilo, Bielsa demoró hasta último momento la ratificación de su compañero de fórmula: el senador provincial Danilo Capitani. También se retrasó la lista de diputados que encabezará Silvina Frana (hoy diputada nacional), le sigue la abogada Matilde Bruera y en la que están también los sindicalistas Oscar Daniele (Personal Legislativo) y Claudio Leoni (municipales). La sorpresa fue el nombre del periodista deportivo Marcelo Lewandowsky como precandidato para la senaduría por Rosario quien competirá con Norma López que se referencia con la candidatura de Peroti. Además, la arquitecta tendrá su lista de concejales para Rosario que lidera la ex ministra de Educación Carola Nin.

Para la categoría diputados provinciales, Juntos tendrá al menos ocho listas. Una es la que se referencia con Peroti que encabeza el diputado del rossismo Leandro Busatto y le siguen dos dirigentes de La Cámpora (en segundo y cuarto lugar), el presidente del PJ Ricardo Olivera y Eduardo Romagnoli (Frente Renovador). Otra es la del Movimiento Evita con la legisladora nacional Lucila De Ponti y el sindicalista de la UOM Antonio Donello. Además van por su relección –cada uno por su lado– los hoy diputados Luis Rubeo, Claudia Giaccone y Julio Eggiman. También se anotó la concejala santafesina Alejandra Obeid, hija del extinto gobernador. La sorpresa: Oscar Cachi Martínez y el edil rosarino Osvaldo Miatello sellaron un acuerdo y se inscribieron.

Finalmente no habrá una gran interna para Intendente como intentaron acordar Roberto Sukerman y Juan Monteverde. El primero será el único candidato del peronismo y el segundo de Ciudad Futura (CF) que irá por afuera junto al Frente Social Popular (FSP).

Los que aspiran a formar parte de la lista definitiva de Juntos para el Concejo de Rosario son: Marina Magnani (Unidad Ciudadana), Eduardo Toniolli (Evita), Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), Juan Merenghini (Partido del Progreso Social) y el empresario Enrique Bertini (h), además de Nin (sector Bielsa).

Novedades en el Frente

La disputa entre Verónica Irizar y Pablo Javkin por la intendencia en el Frente Progresista se trasladará también al resto de las categorías. El socialismo ya había presentado su propuesta para el Concejo con la periodista Susana Rueda a la cabeza. Y Javkin se apoyó en su correligionaria María Eugenia Schmuck.

En tanto, el mismo viernes Fein confirmó que va ir por la banca en el Senado provincial. Pero resulta que primero deberá imponerse en las PASO a su subsecretario de Economía Social Nicolás Gianelloni que irá por el espacio CREO de Javkin y a Gabriel Báez de Libres del Sur.

Este último movimiento también irá con candidatos propios para la legislatura local con Sofía Botto de la organización feminista Mumalá.

El PDP no se quedó atrás y volvió a presentar a Aldo Pedro Poy para que renueve su banca dentro del Frente.

Mientras todo esto se sucedía, ya habían pasado varias horas de la ratificación de la fórmula Antonio Bonfati – Victoria Tejeda, para gobernador y vice. Y la lista de puño y letra lisfchizta que presentará el oficialismo para la Cámara Baja con el gobernador liderando junto a cinco ministros de su gabinete, con hoy legisladores de su extrema confianza que van por la reelección, con paridad de género y jóvenes en lugares expectantes.

El resto también juega

CF y FSP compartirán listas para cargos legislativos. Caren Tepp y Pitu Salinas buscan repetir en el Palacio Vasallo, y Carlos Del Frade y Mercedes Meier en Diputados.

El espacio Igualdad y Participación de Rubén Giustiniani irá con lista propia para ambos parlamentos. Encabeza la provincial junto a su compañera de bloque Silvia Ausburger. Para la ciudad cerró con la hoy edila Celeste Lepratti quien había ingresado hace cuatro años de la mano del FSP. En tanto, Miguel Zamarini, ex funcionario y concejal socialista, intentará ir al Senado por el departamento local.

La mediática Amalia Granata volverá a probar suerte en la política santafesina después de su fallido intento en el 2017. Ocupará el primer lugar de la propuesta para la legislatura provincial del partido Unite por la Familia y la Vida junto al pastor Walter Ghione y el abogado Nicolás Mayoraz.

El Frente de Izquierda tendrá su propio precandidato a gobernador, repite el sociólogo Octavio Crivaro. E Irene Gamboa encabezará la lista de concejales locales.

Seguramente se irán conociendo otras listas con el correr de las horas quienes deberán ser convalidadas por el Tribunal Electoral después de su presentación el próximo lunes 25. La campaña ya empezó para primero las elecciones primarias del 28 de abril y los que sigan en carrera de cara a las generales del 16 de junio. A sus juegos los llamaron.