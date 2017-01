¿Cómo aprovechar al máximo Microsoft OneNote para enseñar en clase?

Pero no sólo para alumnos, OneNote también puede ser una herramienta muy útil para el docente, ayudándole en su día a día. La herramienta permite crear diferentes categorías, organizar por colores o secciones todas las notas, y albergar toda la información necesaria para las clases de cada día, o para las diferentes asignaturas, entre otras ventajas. Además, es posible acceder a estas notas desde cualquier ordenador, tableta o smartphone, pudiendo modificarlas o alterarlas, si fuera necesario.

Al contrario que otros programas, OneNote permite la creación de todo tipo de dibujos y esquemas, y no sólo se limita a la introducción de texto. De este modo, los apuntes que creemos pueden ser muy completos al incluir también dibujos que representen las explicaciones, o esquemas que resuman la lección. Además, es posible incluir imágenes y fotografías para complementar los textos y, así, crear una obra redonda.

