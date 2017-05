Cómo prevenir los calambres

Hidratarse correctamente antes, durante y después de la actividad es clave, al igual que mantener una dieta saludable y balanceada. Lo mismo ocurre con aquellos que lleven adelante una vida sedentaria: ya que no se hace ejercicio, al menos cuidarse en la ingesta.

Si persiste el dolor, se aconsejan masajes y estimular el flujo sanguíneo con el movimiento de la pierna. Los medicamentos sólo serán necesarios en casos extremos si el músculo no responde, según apuntó BBC Mundo .

