Contigiani advirtió que las tarifas “pueden ser la 125” de este gobierno

El diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani aseguró este jueves que el gobierno nacional debe abrirse a opciones para solucionar el conflicto por la subas en las tarifas de los servicios y advirtió que si continúa intransigente este tema “pueden ser la 125” de Mauricio Macri, en relación a la resolución de retenciones móviles del kirchnerismo.

“El gobierno nacional no tiene que subestimar el tema tarifas y aprender de la historia: la resolución 125 nos dejó una gran enseñanza”, afirmó el legislador del Frente Progresista en el programa A diario (Radio 2).

Contigiani pidió al gobierno buscar el diálogo y puntos de coincidencia y “no redoblar la apuesta”, como hizo el gobierno de Cristina Kirchner en la denominada “pelea con el campo” a partir del intento de modificar las retenciones a las exportaciones de cereales.

El ex ministro de la Producción de Santa Fe temió que la crisis pueda escalar aún más “si siguen en el camino de bloquear, de no dialogar ni siquiera con sus socios internos”. “Esperemos que no, pero las tarifas pueden llegar a ser” la 125 de este gobierno, definió.

“Los partidos dentro de Cambiemos les están tirando centros, ideas, y ayer todos los bloques de la oposición coincidimos en un dictamen que vamos a volver a pedir una sesión especial”, dijo el diputado y resumió la contrapropuesta al Ejecutivo en tres puntos: retrotraer tarifas a noviembre 2017, que las subas empiecen a seguir el ritmo de la inflación y bajar el Iva a 10,5% (del 21% actual).

“Este tema está impactando muy fuerte en sectores medios, del trabajo, en las Pymes, en el comercio. Va mucho más allá de lo que la Casa Rosada está midiendo, y pretendemos que el problema no se agigante”, reclamó Contigiani.

El propio presidente Mauricio Macri reafirmó su política este miércoles desde Santa Fe y subrayó que "lamentablemente, no hay otra salida".

La política pública energética ha sido privatizada. Hay que rectificar, porque es un tema de soberanía nacional e interés de las mayorías. Discurso completo el recinto de @DiputadosAR en debate por #tarifas. https://t.co/AfCkfDazWF pic.twitter.com/hHLKanViz8 — Luis Contigiani (@LuisContigiani) 25 de abril de 2018

El legislador también se refirió al “ala dura” del gobierno y pidió “que entre en juego la gente más pensante, más política” del gabinete amarillo.

Contigiani criticó también que el presidente haya trasladado el problema a las provincias al reclamar la quita de impuestos de las boletas de luz, gas y agua. Calificó esa acción de “hipócrita” porque el principal tributo que se cobra junto con las tarifas es el Iva, que es de carácter federal.

Además, dijo que después de la firma del pacto fiscal del año pasado, con reducción de impuestos para las provincias, “ellos no pueden seguir diciendo que les seguimos trasladando problemas, sacrificios y demás; no corresponde en el tema tarifas y está mal planteado por el presidente”.