Crimen del taxista: "No tenemos un testigo que haya visto el disparo"

"Estimamos que el disparo fue desde adentro del vehículo a pesar de que faltan las evaluaciones técnicas. No hay signos exteriores de daños. La ventanilla del acompañante estaba levantada y el informe que recibimos indica que (el tiro) vino de su lado derecho", finalizó.

El fiscal afirmó que hay "medidas en curso para conectar información, declaraciones testimoniales que se cotejan" para reconstruir el crimen. "No tenemos un testigo que haya visto el momento preciso del disparo", concluyó.

"No encontramos su cadenita de oro. Podría ser uno de los motivos del crimen. Una de las hipótesis es el homicidio. La circunstancia del robo es un elemento que trabajamos. Seguiremos recabando información hasta que podamos desentrañar el móvil del hecho", sostuvo.

Con respecto al dinero hallado en el interior del taxi, dijo: "Se encontraron 6.800 pesos y mil dólares, que estaban debajo de la alfombra del vehículo. Ayer (por este martes) me reuní con familiares del taxista y me explicaron la proveniencia del dinero".

El fiscal Luis Schiappa Pietra informó este miércoles que Fernando Groia, el taxista que fue asesinado de un tiro el pasado domingo, ocupó el vehículo por última vez en la zona de Callao y bulevar Seguí. Agregó que la Justicia no tiene un testigo que haya presenciado el momento del disparo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo