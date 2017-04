Crisis de Sancor: en Gálvez los trabajadores iniciaron un acampe

Los trabajadores de la planta que tiene Sancor en la localidad de Gálvez, departamento San Jerónimo, iniciaron un acampe pacífico desde la cero hora de este jueves frente a la empresa. La medida fue tomada para pedirle certezas a la firma sobre la situación laboral de los 300 empleados. Centeno es otra ciudad de la provincia que está afectada.

En contacto con Rosario3.com, el secretario de Gobierno de Gálvez, Gustavo Parisi, comentó que desde la cero hora de este jueves el personal de Sancor de Gálvez se autoconvocó para comenzar un plan de lucha. "Hacen un acampe pacífico frente a la empresa. Esto implica un paro casi total de actividades, sólo un puñado de empleados trabajan en la sección de frío para que no se echen a perder los productos", afirmó.

El funcionario municipal señaló que la crisis que atraviesa Sancor genera "un impacto social muy grande" en la ciudad que tiene unos 21 mil habitantes. "Algunos trabajadores, por una razón lógica, dejaron de pagar los impuestos, por lo que cae la recaudación tributaria. A su vez, no consumen, lo que repercute en la caída de ventas de comercios. Era plata que se inyectaba en la localidad", explicó.

"No vemos salida a esta situación y hay mucha incertidumbre. Lo peor es que no tenemos ni buenas ni malas noticias. No hay información. Le pedimos a la empresa junto con legisladores para que nos reciban y nos comuniquen qué pasa y no nos respondieron", subrayó Parisi.

Por su parte, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, manifestó a Radio 2 que "el gobierno nacional tiene la herramienta para hacer aportes del volumen que requiere la situación" de Sancor.

La situación que viven los 300 trabajadores de Sancor de Gálvez es la misma que atraviesan los empleados de la firma en Centeno. De hecho, indicaron que si para el viernes al mediodía no tenían novedades con respecto a la falta de pagos van a realizar cortes de tránsito en la ruta nacional 34.