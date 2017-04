Cruzar de vereda, la solución al acoso callejero que sigue vigente

Al respecto Sofía Botto, coordinadora de MuMaLá Rosario, dijo: "Las encuestas nos demuestran que muchas mujeres reconocen el acoso como una forma de violencia que han sufrido al menos alguna vez en su vida y, como consecuencia, buscan la manera de prevenirlo cuestionándose sus propias conductas, como por ejemplo el elegir qué ropa usar o no caminar por determinados lugares”.

Del total de las mujeres que sufrieron algún tipo de acoso el 96% afirma no haber realizado denuncia alguna.

Cruzar la calle y cambiar de vereda sigue siendo la opción más usada por las mujeres en Rosario, a la hora de evitar el mal trago que significa el acoso callejero de varones. Se trata de una acción preventiva de vieja usanza que aún sigue vigente: la mujer sabe que al pasar ante un grupo de hombres será objeto de risas, comentarios –groserías también–y miradas que incomodan y por qué no, pueden asustar.

