Cuadernos de las coimas: detuvieron a ex director de Techint

Por orden del juez Claudio Bonadio, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo este lunes al ex Director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, en su domicilio de Villa Urquiza, según confirmaron fuentes judiciales, en el marco de la causa conocida como "Cuadernos de las coimas".

La empresa Techint figura nombrada en varias oportunidades en los cuadernos que escribió Oscar Centeno –ex chofer de Roberto Baratta–, donde se consignó entrega de bolsos con dinero de diferentes empresarios y que eran recaudados principalmente, por el ex funcionario.

En la imputación en la causa conocida como los cuadernos de las coimas, Zabaleta no figuraba acusado directamente, sin embargo el miércoles pasado la sede de la empresa fue allanada por orden de Bonadio.

Las condiciones del último prófugo

El único prófugo de la causa de los cuadernos es el empresario Oscar Thomas, que mediante su abogado intenta por estas horas conseguir la exención de prisión antes de entregarse a la Justicia.



Thomas fue director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido: en los escritos del ex chofer Oscar Centeno aparece mencionado dentro de la trama de pagos ilegales al Gobierno kirchnerista.



Según señalan esas anotaciones, Thomas le entregó a Baratta 1,1 millones de dólares el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740: "Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (De Vido) y le dijo que ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona 657 mil dólares", señala un escrito de Centeno de ese mismo año.



Al retomar sus anotaciones en 2013, Centeno indicó en sus cuadernos que los pagos de Thomas eran abonados directamente en las oficinas de la sede central de Yacyretá en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Retiro.



El abogado del empresario, José Manuel Ubeira, se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py y entregó un pedido de exención de prisión a cambio de presentarse a declarar y colaborar con la investigación, el que aún no había sido resuelto.



Por otra parte, este lunes quedó detenido el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, tras negarse a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio, mientras que por la tarde se allanó su domicilio en el barrio porteño de Recoleta en búsqueda de documentación.



Poblete aparece mencionado en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, el 19 de marzo de 2010, fecha en la que relata una reunión en la que se había entregado dinero con destino final el departamento del ex secretario de De Vido.



"Lo llevé al licenciado Baratta y a Nelson Lazarte al 2do subsuelo de Alvear 1491, donde lo esperaba Rodolfo Paulette (sic), donde le entregó un bolso con 300 mil dólares al Lic. Baratta mientras con Nelson presenciamos desde el auto", señala el escrito.



Y agrega: "Salimos raudamente y lo llevé al Lic. a su depto, donde bajó con todo. Luego, Nelson se fue y yo me quedé hasta las 18:00, cuando el Lic se fue en su auto a la Quinta de Olivos a jugar a la pelota con Néstor Kirchner e invitados".