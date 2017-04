Cuanto más actividad física se realice, menos resfrío se tendrá

Según un estudio publicado por la revista especializada British Journal of Sports Medicine y comunicado por el sitio revistasaludalternativa , las personas que hacen ejercicio y que se mantienen activas durante toda la semana contraen menos resfríos.

