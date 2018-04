Denuncian 138 veredas rotas sólo en barrio Lourdes

El concejal Carlos Cardozo dio a conocer los resultados de un relevamiento realizado por su equipo de trabajo en el cual se registraron 138 roturas en las veredas del barrio Lourdes, en el perímetro comprendido por bulevar Oroño, San Luis, Ovidio Lagos y Pellegrini.

El edil indicó que realizaron el monitoreo “tras haber recibido el reclamo puntual de representantes vecinales y de las numerosas instituciones educativas que funcionan en esa zona de la ciudad".



"Si bien la responsabilidad del mantenimiento de las aceras es de cada frentista, también es responsabilidad de la Municipalidad de Rosario notificar en primer término e intimar en caso de no realizarse la reparación por parte del propietario", indicó el concejal de Cambiemos.



"Pero además se debe tener en cuenta que en innumerables oportunidades se ha dado la situación de que ante un accidente debido a una caída en una vereda rota, al declararse el propietario insolvente, ha sido la Municipalidad, o sea los rosarinos a través de sus impuestos, los que han tenido que afrontar juicios muy cuantiosos por el mal estado de las aceras", explicó.



"En muchos de los casos se registran veredas rotas por intervenciones no finalizadas de empresas públicas tales como la EPE, Aguas Santafesinas o el propio municipio y también la rotura de aceras a causa de árboles, los que no pueden ser intervenidos por los vecinos sin la autorización del Estado", concluyó Cardozo.