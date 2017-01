Descanso dominical: "La ley está vigente y vamos a controlar su cumplimiento"

De cara al domingo próximo, día en que 3 supermercados tienen previsto abrir sus puertas luego de que la Justicia declarara inconstitucional la llamada ley de descanso dominical, desde el gobierno provincial advirtieron que se realizarán controles en los comercios porque, según sostuvieron, "la ley está vigente". Sobre la apelación efectuada ante la Justicia, no hay novedades ya que aún no se decidió la habilitación de la feria judicial.

