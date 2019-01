Detuvieron al médico acusado de atender borracho a paciente que falleció

El médico sospechado de atender a una paciente en estado de ebriedad en el Sanatorio Mayo de la capital provincial, fue detenido este jueves cerca de las 13 en la ciudad de Santa Fe mientras circulaba por la vía pública.

Se trata del profesional identificado con las siglas A.F., acusado de atender ebrio a una mujer que sufrió una convulsión y luego murió.

Los familiares de la paciente indicaron que la mujer estaba internada desde hacía 10 días y venía evolucionando bien tras una operación en la columna. Pero este jueves tuvo la convulsión y falleció.

Su hijo y su marido afirmaron que el médico que estaba a cargo de la guardia de terapia intensiva en ese momento no se encontraba en su lugar de trabajo cuando la mujer entró en emergencia, y que cuando llegó estaba totalmente borracho.

Ese profesional estaba prófugo hasta el mediodía de este jueves que fue detenido en la ciudad de Santa Fe.

El sitio lt10digital.com.ar detalló que el médico fue arrestado sin resistencia por personal de la comisaría 1ª de la capital santafesina y agentes de la policía motorizada.

El hombre quedó alojado en esa dependencia policial, a la espera de la imputación del fiscal Roberto Apullán, que lleva adelante una investigación penal en su contra.

Todo lo sucedido en el sanatorio quedó registrado en un video, que por el momento fue difundido porque forma parte de la evidencia que se presentará en la causa judicial.

“Mi mamá estaba bien, ya casi estaba para el alta, estaba bastante lúcida. Le habían diagnosticado encefalopatía multifocal regresiva y la estaban terminando de tratar con ciertos medicamentos, que le suministraban vía oral. Ayer no los quiso tomar más entonces le pregunté a uno de los médicos qué hacíamos. Me dijo «no pasa nada», y yo pensé, «¿no pasa nada?», porque ella estaba tomando anticonvulsivos. Los tenía que tomar sí o sí a cierto horario porque si no entraba en convulsión, que es lo que pasó esta mañana”, detalló Juan, hijo de la víctima.

Juan contó que llamó a su hermano que es médico, que le dijo que su mamá sí o sí tenía que tomar el anticonvulsivo.