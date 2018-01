Dietrich: "La Sube podría funcionar en Rosario antes de fin de año"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, se mostró sorprendido por la polémica generada entre municipio y dirigentes de Cambiemos por la implementación de la tarjeta Sube en Rosario. El próximo martes se reunirá con la intendenta Mónica Fein en Capital Federal. Aseguró que, de haber consenso en la medida, podría comenzar a funcionar en la ciudad a finales de este año.

Entrevistado por la periodista Evelin Machain (A Diario, Radio 2), Dietrich expresó que el sistema municipal Movi y el nacional Sube eran "incompatibles" desde el punto de vista tecnológico, por eso no se pudo homologar. En ese sentido, remarcó que no se podían transferir los recursos correspondientes y agregó que además el otro mecanismos no les permitía tener control en la administración del dinero.

"Administramos la plata de los contribuyentes. Tenemos que tener total control de lo que administramos. A veces, nos encontramos con inconvenientes de no poder dar subsidios por tener problemas con empresas, por no poder transferir cargas sociales", dijo el titular de la cartera de Transporte.

"Me llamó la atención este mar de declaraciones", manifestó Dietrich al tiempo que señaló que el diálogo con las autoridades se desarrollaba por un canal hasta que los funcionarios locales decidieron hacer todo público a través de los medios.

Con respecto al encuentro que mantendrá con Fein el próximo martes, sostuvo que si la mandataria está de acuerdo, el sistema Sube "será muy bueno para los rosarinos". "Está hecho para que se use en todo el país. Para que una persona que va desde Paraná a Mar del Plata pueda utilizar el transporte con las mismas tarifas sociales", comentó.

Sobre una posible fecha de la puesta en marcha del Sube, afirmó: "Apostaría a que a finales de este año podríamos tener el sistema funcionando".

Por otra parte, aseveró que el gobierno nacional aumentará los subsidios "a nivel nacional", y que eso incluirá a Rosario.