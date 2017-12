Diputado justificó el ataque a una legisladora: "Me parece perfecto"

El diputado nacional de Cambiemos Eduardo Amadeo justificó el ataque de un policía federal con gas pimienta a la legisladora Mayra Mendoza, en medio de los incidentes ocurridos este jueves en inmediaciones al Congreso, donde se estaba por debatir la reforma previsional. "Me parece perfecto", afirmó.

Entrevistado en el programa Intratables, Amadeo fue consultado sobre la represión de las fuerzas federales y del hecho particular del ataque a la diputada nacional del Frente para la Victoria. "Me parece perfecto, ¿sabés por qué? Mayra Mendoza es una ciudadana que, igual que yo, es diputada porque la votó la gente. Eso no significa que pueda violar la ley, entonces, intentar sacar las vallas, tratar de que la gente ingrese al Congreso a destruir, es violar la ley, entonces Mayra Mendoza tiene que respetar la ley como la tengo que respetar yo", sostuvo.

La imagen de la agresión a la legisladora se viralizó a través de las redes sociales. Se ve a un uniformado rociando el rostro de Mendoza con gas pimienta a corta distancia. Tuvo que ser asistida en un local gastronómico por el ardor que tenía y luego fue atendida por personal médico en el Congreso.