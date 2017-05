Dos por uno: "El 80% de los imputados puede quedar en libertad"

Consultado sobre qué genocida podría ser liberado en la ciudad, mencionó al abogado y ex teniente del Ejército Juan Daniel Amelong, condenado por delitos de lesa humanidad a cadena perpetua. “Es una de las personas emblemáticas que viene sometiéndose a juicio, uno de los integrantes del destacamento de Inteligencia 121, formó parte del circuito de la Quinta de Funes y en La Intermedia. Él es un caso concreto, viene haciendo un planteo que va en la línea con lo resuelto por la Corte, ya pidió que se le aplique el 2x1 en varias oportunidades”, planteó.

“En Rosario no tengo noticias de que haya presentaciones”, confirmó en diálogo con los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain. Sin embargo, advirtió que trabajan en cada una de las jurisdicciones en la realización de “arqueos de los imputados para establecer desde cuándo es que están detenidos, cuántos están con prisión preventiva, si están o no condenados porque tenemos que estar preparados”.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Villate recordó que la ley 24.390, conocida como del 2x1, estuvo vigente durante 6 años y que no brindó los frutos esperados por lo cual fue desestimada. “Esta novedad de la Corte, esta interpretación que hace la Corte, desde mi punto de vista, es forzada”, indicó sobre la sentencia dictada en el caso de Luis Muiña –Expediente "BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo