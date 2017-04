El emotivo mensaje de adiós de la mamá de Micaela

"¡Vuela alto mi negra! Como siempre lo hiciste. Te prometo que lucharé por tus ideales. Vos me enseñaste a ser mamá", señaló Andrea Lescano en su red social.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo