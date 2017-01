El lunes amaneció con lluvia tras un domingo pasado por agua

Rosario no se vio tan afectada como otras localidades del sur santafesino , donde la lluvia volvió a causar estragos, con precipitaciones que en algunos lugares llegaron a superar los 300 milímetros. El avance del agua se vivió con mayor intensidad en localidades como Arroyo Seco, Pueblo Esther, Chabás, Firmat, Chovet, Villa Constitución, Murphy, Elortondo, Wheelwright, Labordeboy y Miguel Torres.

Mabel se comunicó a Radiópolis (Radio 2) muy temprano este lunes. Vecna de barrio Puente Gallego confirmó que en la zona la mayoría de las casas había ingresado agua. Quieren respuestas del Estado y como no las recibe optaron ayer por cortar el domingo el acceso por Ovidio Lagos (acceso a la ruta 18) a la altura de Puente Gallego. Advirtieron que hoy tienen previsto hacer lo mismo si no reciben asistencia.

No obstante, informó Defensa Civil trabajaba por la tarde con seis cuadrillas, fundamentalmente camiones atmosféricos para extraer agua en los barrios más damnificados, donde si bien se registraban viviendas con ingreso de agua, no había personas evacuadas, según indicó el funcionario.

“Que en una sola casa sufran consecuencias ya es grave, pero la situación no se compara con otras épocas donde teníamos que abrir centros de evacuados. Hoy hay drenajes pluviales mucho más grandes”, destacó el funcionario.

Y sobre llovido, mojado. Las precipitaciones en este amanecer refuerzan un paisaje que ayer ocupó todo el día . Tal como se anunciaba, este domingo hubo precipitaciones casi de punta a punta y otra vez se produjeron anegamientos. Pero, al menos –y a diferencia de otras localidades cercanas–, no había evacuados en la ciudad, aunque algunos barrios eran asistidos.

