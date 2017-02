El movimiento de enero en el aeropuerto creció 76% interanual

En otro orden, desde el AIR destacaron que, “cumpliendo con la premisa de no interrumpir la operatoria de vuelos, las obras en el sector operativo van avanzando”. Y anunciaron que el próximo lunes, el Directorio del AIR se reunirá con concejales de Rosario.

Señalaron que no sólo rosarinos aprovechan los servicios del Islas Malvinas sino mucha gente de toda la provincia de Santa Fe, así como de Entre Ríos, el sudeste de Córdoba y el norte de Buenos Aires, entre otras zonas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo