El reencuentro de Thelma Fardín y su ex en la puerta de Tribunales

Thelma Fardin y su ex novio Juan Guilera se reencontraron ayer en la puerta de Tribunales, a donde fueron a acompañar a Anita Co, quien denunció públicamente a Juan Darthés por acoso. El momento en que se ven y se saludan dejó en evidencia un vínculo cariñoso.

De acuerdo a lo que publicó el sitio oficial de El Trece, Thelma Fardín y Juan Guilera se conocieron mientras grababan Patito Feo y tuvieron un romance adolescente, que terminó justo antes del viaje a Nicaragua donde, según su testimonio, fue violada por Juan Darthés en el hotel donde estaba hospedada con el resto del elenco.

Luego de que Thelma hiciera pública la denuncia, Darthés se puso en contacto con Guilera para realizarle dos preguntas que le llamaron la atención: "Una si estaba en contacto con ella, y la segunda me llamó la atención porque me dio la sensación de manipulación. Me preguntó si yo 10 años después me acuerdo que le dije si Thelma tenía fantasías con él", contó el actor en esa oportunidad.

Tras responder que no era así, el joven galán dijo en la televisión que también había estado en contacto con Thelma, a quien le manifestó todo su apoyo, algo que se vio reflejado este martes en la puerta de Tribunales cuando Fardín fue a contener a Anita Co, demandada por Darthés por injurias. El actor no asistió a la audiencia, en su lugar, estuvo su abogado, Fernando Burlando.

Los ex Patito Feo se vieron cara a cara, cruzaron unas pocas palabras pero la despedida, un abrazo cálido y consistente, dejó pruebas de que conservan una relación afectuoso.