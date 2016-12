En Rosario hay 6.100 inmuebles con protección histórica

El mecanismo por el concejal peronista es el siguiente: El propietario de un inmueble de valor histórico puede vender un "derecho de desarrollo" al comprador interesado, que equivale a la altura que se podría edificar en caso de que esa propiedad no fuera patrimonio histórico. Quien haya adquirido ese "derecho" podrá usar esa altura para sumársela a otra edificación, que deberá estar ubicada fuera de un área de protección histórica.

Si bien el número no es significativo, cabe mencionar que la cifra de consultas es mayor. Ésto responde a que un propietario de un inmueble no recibe notificación alguna en caso de que sea de valor patrimonial. Sólo se puede averiguar mediante el InfoMapa (sección Normas Urbanísticas, opción Catálogo e Inventario) o a través de un Certificado Urbanístico, que se solicita ante la Secretaría de Planeamiento municipal.

El caso de los tres hermanos que no pudieron vender su casa ubicada en barrio Luis Agote por la catalogación tuvo su impacto en el recinto del Concejo. Desde allí informaron a Rosario3.com que en los últimos tres años se presentaron 10 familias a pedir que se tomen medidas con sus viviendas, que ya fueron declaradas patrimonio histórico. Otras dos quejas fueron archivadas antes de la discusión del Segundo Anillo Perimetral, que se llevó a cabo en el 2011.

La historia de la familia Redolfi no es la única en Rosario. El Concejo Municipal recibió en los últimos tres años diez casos de propietarios de viviendas que se enteraron que fueron catalogadas de valor histórico. Sin embargo, hay unos 6.100 inmuebles con protección patrimonial. ¿Cuántas familias no se enteraron que sus casas son patrimonio histórico?

