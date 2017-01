Rubén Rada, presidente de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, consideró un acierto de parte del gobierno nacional haber dado marcha atrás con la movilidad de los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio. Sin embargo, advirtió “varias preocupaciones” y en consecuencia, planteó la necesidad de diálogo con las autoridades.

En diálogo con el programa Radiópolis, Rada se refirió a la corrección que hizo el Ejecutivo al decreto presidencial que convirtió en un feriado movible el 2 de abril, junto al Día Nacional de la Bandera y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ante esta situación, los veteranos no descartaban convocar a una movilización. Sin embargo, no fue necesario y ahora, desde la conferederación admiten como un signo positivo la vuelta atrás. “Estábamos confiados en que el pueblo iba a acompañar en nuestra causa y las de los otros feriados, además de todo el espectro político. No se entendía cuál era la idea”, sostuvo y añadió: “Son fechas muy caras para la sociedad”.

“Hay fechas que son bisagras, como el 2 de abril para la democracia, es una fecha de dolor”, remarcó. “Estaremos con la bandera de pie cada vez que se quiera mover la historia", advirtió y recordó “la demostración de heroísmo de una juventud que fue a defender a la bandera”.

A pesar de la corrección, Rada consideró que en el sector que representa “hay varias preocupaciones”. En ese sentido, recordó la ausencia de las Islas Malvinas del mapa nacional. “Queremos tener conversaciones”, sostuvo en relación a las autoridades nacionales. “Queremos ver los acontencimientos, sabemos que es un gobierno que recién empieza pero no sabemos si mañana en el billete de 50 pesos va a aparecer un animal en lugar de las Islas Malvinas”, ironizó.

“No queremos ositos por soberanía, Argentina es una nación de paz que no renuncia a su territorio usurpado y las riquezas que hay en él”, manifestó y apuntó a la conformación de una comisión nacional de la que se indicó aún no se oficializaron los 5 representantes ex combatientes que fueron elegidos a nivel nacional. “Mantenemos el diálogo pero con las banderas en pie, defendiendo nuestros valores”, finalizó.