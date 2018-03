Estrangularon a una adolescente embarazada en una fiesta

Una chica de 15 años embarazada de 4 meses fue estrangulada en una fiesta en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero.

A las 5.30 del martes entró un llamado a la comisaría 13ª de La Banda, que alertaba sobre una adolescente que se había descompuesto y estaba convulsionando. La ambulancia llegó en minutos al lugar y la trasladó al hospital, pero Mirta More Aguirre ingresó a la guardia ya muerta.

Para la policía el principal sospechoso es su novio, también menor de edad, que presentaba heridas en sus nudillos cuando lo detuvieron. Además fueron demorados el padre del chico y otros cuatro jóvenes, que participaron de una fiesta en la que aparentemente sobraron la droga y el alcohol.

Según el informe preliminar de los forenses, la víctima murió por asfixia mecánica mediante estrangulamiento. Tenía también varios hematomas tanto en el cuello como en el resto de su cuerpo.

Una prima de la adolescente compartió su dolor en las redes sociales. "Mi flaca, por qué me dejaste, no termino de creer lo que te pasó, tenías una vida por delante, me parte el alma saber que ahora sos un ángel".