Fein: “Para algunos la salud es un gasto, para nosotros es una inversión”

La tensa historia entre la intendenta Mónica Fein y el ministro del Interior Rogelio Frigerio sumó este jueves un nuevo capítulo. Después de que el funcionario nacional volviera a cuestionar al municipio por el manejo de recursos económicos, la jefa del Palacio de los Leones aprovechó la presentación de nuevos vehículos para el Sies para insistir que la inversión en salud no es gasto.

“El gobierno nacional tiene una idea de equilibrio fiscal, de déficit, de números que plantea que todos los municipios y provincias tienen que estar en ese parámetro. No me parece mal. Rosario tiene un equilibrio en su presupuesto pero no dejamos de invertir porque invertir significa garantizar derechos”, llamó la atención la mandataria en contacto con el periodista Ariel Borderi de Radio 2. Y enfatizó: “Para algunos la salud es un gasto, para nosotros es una inversión”.

Incorporamos dos ambulancias y dos motos nuevas de última generación al #Sies para la respuesta en la emergencia, por más de $3.5 millones pic.twitter.com/dNKiTJMVfW — Mónica Fein (@MonicaFein) 20 de julio de 2017

Así la intendenta salió al cruce, otra vez, de Frigerio quien la semana pasada –a propósito de su visita a Rosario por la presentación de los precandidatos santafesinos de Cambiemos– insistió en que el Palacio de los Leones tiene que acomodar sus cuentas. “Lo que ingresa tiene que alcanzar para lo que se gasta”, había comentado en el programa De 12 a 14 (El Tres) y mostrado su rechazo al endeudamiento solicitado por la Municipalidad al Concejo el año pasado.

Las ciudades más equitativas son las que igualan en derechos. En #Rosario la #Salud es una inversión que garantiza ese derecho a todos — Mónica Fein (@MonicaFein) 20 de julio de 2017

“No vamos a bajar el déficit modificando las inversiones en Salud”, observó, en este contexto, Fein tras presentar las dos ambulancias y las dos motos nuevas que se sumarán al Sies y que costaron más de 3,5 millones de pesos.

Consultada sobre la posibilidad de una reunión con representantes nacionales, Fein dijo que todavía esperan ser convocados.