Floiger: "Fui vinculado a Los Monos por una feroz interna policial"

Cristian Floiger, el policía que fue llevado a juicio como presunto miembro de la banda conocida como Los Monos y que luego la Fiscalía pidió su absolución, habló con Rosario3.com y afirmó que fue vinculado a los Cantero por un ex jefe de la División Judiciales que quería ocupar su puesto. Responsabilizó a Cristian Romero, alias "Carancho", ex titular de esa área por haber "guiado" al error al por entonces juez de Instrucción Juan Carlos Vienna. Aseguró que el proceso judicial por el que llegó a estar detenido "destruyó" su carrera dentro de la fuerza de seguridad y su vida personal. "Ya me tildaron de delincuente. ¿Cómo le explicás a la gente que no es así? Yo creo en la Justicia, pero en mi caso fue demasiado lenta", comentó.

"Me detuvieron, me sacaron el teléfono. No me allanaron la casa, no figuro en ninguna escucha con los coimputados, no requisaron mi vehículo. No se hizo nada para conseguir pruebas en mi contra", expresó en su declaración testimonial el pasado 28 de diciembre en el Centro de Justicia Penal. Aquello que advirtió ante un tribunal pluripersonal terminó siendo el motivo por el que la Fiscalía pidió este lunes su absolución en el juicio a la banda Los Monos, donde estaba acusado como miembro de la organización.

Fuentes judiciales indicaron a Rosario3.com que el policía fue mencionado en una declaración testimonial de César Arón Treves, quien está condenado por el crimen de Gustavo Serra e intentó planificar un atentado contra el ex fiscal Guillermo Camporini y el juez Vienna.

El mismo Treves declaró en el juicio en dos ocasiones, donde explicó que ese acta donde acusa a Los Monos fue "completada" por personal de la ex División Judiciales a cambio de obtener algún beneficio en la causa (homicidio) que estaba abierta en su contra, donde terminó recibiendo 9 años de prisión por ser considerado partícipe secundario.

"Esto destruyó mi carrera en la Policía. Hasta me costó el matrimonio. El daño está hecho. Vivo en San Lorenzo, donde nos conocemos todos. Mi familia vive ahí, mis hijos van a la escuela ahí. A mí me apuntan por la calle como integrante de una banda de narcotraficantes. El daño es irreparable. Ya me tildaron de delincuente. ¿Cómo le explicás a la gente que no es así, que fue una movida en mi contra? Yo creo en la Justicia, pero en mi caso fue demasiado lenta. Hoy tengo la certeza que me van a absolver", señaló en diálogo con Rosario3.com.

Consultado sobre si piensa pedir la reincorporación y jubilarse dentro de la fuerza, respondió: "Es algo que tengo que evaluar y decidir con mi familia. ¿Qué puesto de importancia puedo tener si me senté en el mismo banquillo donde están Los Monos? Estuve en la Policía desde los 17. Llevo 25 años de servicio, puedo pedir el retiro voluntario. Pero por amor propio no podría concluir mi vida policial estando vinculado a una banda que se presume que comercializa droga".

Floiger fue jefe de Inteligencia de la Zona Sur de Santa Fe al momento de ser detenido el 2 de julio de 2013. Dos días atrás había encabezado un procedimiento antidrogas en Santa Fe al 2600, donde se persiguió a los tiros a delincuentes a los que después se les secuestró unos 200 kilos de marihuana.

"Fui víctima de una feroz interna policial. Romero quería mi cargo para salir de Judiciales. En el juicio donde pasaron dos escuchas de él con Ariel Lotito (ex coordinador de Judiciales) quedó clarísimo. Quería ser jefe en Rosario para después posicionarse como director. Indujo al error al juez de la causa, que ordenó mi detención. Con eso me sacaron del medio y desarticularon mi trabajo. Una vez detenido no se habló más de mí. Ni siquiera en el juicio escuché que me mencionen", indicó.

Para Floiger, desde la ex brigada operativa de la División Judiciales se buscó por aquel entonces "imponer una banda sobre otra". De hecho, precisó que Luis Quebertoque, ex subjefe de esa repartición, tenía vinculación con una persona de apellido Alvarado, investigada por narcotráfico. "Desde mi lugar podía afectar con mi trabajo a la banda de Alvarado", concluyó.