Germán Garavano sobre el juicio a Cristina Kirchner: "No se puede volver atrás"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió al inicio del juicio contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa llamada "Vialidad", que comenzará el próximo martes en Buenos Aires. Destacó "la reacción de la gente" ante la medida tomada por la Corte Suprema –de solicitar el expediente– e hizo foco en el tiempo que demoran las grandes investigaciones a llegar al debate oral y público.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Garavano habló sobre la aclaración de la Corte Suprema sobre la ratificación del comienzo del juicio contra la ex mandataria. "Me parece importante destacar la reacción de la gente; marcó que no está dispuesta a tolerar cuestiones que sospechen que puede tener alguna relación con la impunidad, sobre todo cuando son hechos de corrupción", expresó.

Para el ministro de Justicia, la nota aclaratoria del máximo tribunal de justicia fue "una respuesta muy importante". "En materia de derechos humanos no se puede volver atrás, no importa quién sea el imputado. Hay cosas del pasado a las que no queremos volver", enfatizó.

No obstante, consideró que la solicitud de la Corte es "llamativa por la inmediatez con el juicio". "Era realmente una medida inusual. Si era meses antes (la petición) no hubiese tenido el mismo impacto", añadió.

"Saliendo de este caso, esto desnuda dos grandes problemas de la justicia: los casos relevantes y significativos demoran mucho en llegar a juicio o no son orales; y lo otro es defecto del sistema, que es lo recursivo. La cantidad de chicanas burocráticas para que los procesos demoren eternamente", concluyó.

Por último, explicó que los integrantes del Ejecutivo tienen una "relación institucional con la Corte, pero no se hablan de casos judiciales". "Es un tribunal independiente. Generó muchos fallos que no comparte el gobierno. Pero el gobierno tiene una línea, que es criticar y ser respetuoso. Cumplimos todos los fallos de la corte. Hubo un avance, espero que no se generen retrocesos", finalizó.