Gremios realizan su tercer paro general contra el gobierno de Macri

Convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT), diferentes gremios de todo el país realizan este lunes la tercera huelga nacional por 24 horas contra el gobierno de Mauricio Macri. Se anunció una medida sin movilización pero en Rosario se programaron marchas y también se esperan piquetes.

El paro, decidido por el consejo directivo cegetista el 12 de junio pasado, recibió la adhesión de las facciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de movimientos sociales.

Se adhirieron sindicatos claves como los estatales UPCN y ATE, además de los de todos los medios de transporte y la banca, lo que afectará tanto a la administración pública como al sector privado. Tampoco trabajarán empleados de comercios.

La CGT fundamentó esta huelga "en la necesidad de expresarle al gobierno nacional" su "más enérgico repudio al ajuste salvaje al que somete a los trabajadores".

En este sentido, citó "el veto a la rebaja de tarifas aprobado por el Congreso y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus consecuencias sobre el empleo, la obra pública, la seguridad social y las economías regionales, que no hacen más que agravar dramáticamente la ya insoportable situación social".

"No vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias," remarcó en un documento difundido a mediados de junio.

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid sostuvo este domingo que esta huelga tendrá "un nivel de acatamiento muy grande, tal vez el más importante de los últimos años", debido "al agravamiento de la economía y todo lo que eso significa para el pueblo trabajador."

El gobierno dice que mantiene el diálogo

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, consideró que la protesta "no tiene ningún sentido" porque "ni siquiera la gente sabe por qué está parando".

"En el gobierno no rompemos el diálogo", subrayó en declaraciones a distintos medios de prensa y agregó: "Al día siguiente vamos a estar en el mismo lugar. El diálogo está; hablamos con todos los que quieran sentarse a dialogar pero hay muchos que no quiere", insistió Frigerio.

El impacto en Rosario

En el marco del paro, se prevén por lo menos tres cortes de tránsito en accesos a Rosario y una movilización en el centro de la ciudad. No habrá clases en escuelas públicas, recolección de residuos, colectivos, bancos ni atención en organismos públicos.

En tanto, los peones de taxis no trabajarán y será opcional en el caso de los titulares, ya que al no haber actividad en las estaciones de servicios no podrán cargar combustible. Tampoco habrá vuelos, ya que los Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron su adhesión.

La Corriente Clasista y Combativa (CCC) anunció que se realizarán piquetes en el acceso a la autopista a Buenos Aires; en Presidente Perón y Circunvalación; y en Juan José Paso y Circunvalación.

En tanto, el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) confirmó que hará una manifestación por el centro desde las 10. La convocatoria será en San Lorenzo y Corrientes para culminar en Rioja y Sarmiento, frente a la sede de la Ansés.

Por su parte, la Asociación Empleados de Comercio de Rosario anunció que más temprano, desde las 8, va a recorrer el centro “para monitorear que no haya trabajadores obligados a trabajar".

Otros gremios rosarinos que paran por 24 horas y movilizan serán Sadop –aunque se espera que en algunas escuelas privadas haya actividad–, Luz y Fuerza, Correo, Sitratel, Atsa Rosario y Bancarios.

En tanto, numerosos sindicatos optaron por una adhesión al paro pero sin movilización. Y sólo aportarán servicios en guardias mínimas UPCN provincial (“fundamentalmente en el área salud", señalaron), los Municipales de Rosario (en salud, central de operaciones de emergencia y defensa civil) y Atsa Rosario (personal no médico, en sanatorios y clínicas privadas).