Guillermo Píccolo debía tomar examen en el Politécnico cuando increpó a Verónica Irizar

Guillermo Píccolo, quien increpó este jueves a la precandidata a intendenta Verónica Irizar, a su equipo de prensa y a periodistas de El Tres, debía estar en ese momento tomando examen en el Instituto Politécnico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El periodista Sergio Roulier (De 12 a 14, El Tres) mostró la planilla de las mesas de exámenes que se tomaron este jueves en el Politécnico. En la correspondiente a la materia de Química de cuarto año solo faltó una firma: la de Guillermo Píccolo.

Desde el Instituto Politécnico informaron que Píccolo es docente del Instituto en el Departamento de Química y que este jueves estuvo ausente en el tribunal examinador.

En tanto, la secretaria general del gremio Coad rechazó su "escalada de violencia" y aclararon que desde el sindicato no pueden sancionarlo porque no es una de sus atribuciones. “Si no cumplió con su tarea, no somos los gremios los que tenemos que poner las sanciones, sino las autoridades donde desarrolla sus tareas”, declaró Laura Ferrer Varela en A Diario (Radio 2).

El docente fue imputado en octubre del año pasado por los delitos de entorpecimiento del transporte por tierra, daño calificado, lesiones, atentado contra la autoridad agravado por ser ejecutado a mano armada en una reunión de mas de tres personas y por poner manos en la autoridad en concurso real y desobediencia de orden judicial. En ese momento, el juez Hernán Postma ordenó 43 días de prisión preventiva.

Píccolo y otras cuatro personas (un hombre y tres mujeres) irrumpieron este jueves durante una conferencia de prensa de la precandidata a intendenta Verónica Irizar. La agredieron verbalmente, le pegaron al auto al que se subió y escupieron el vehículo. Además, agredieron verbal y físicamente a una periodista y al equipo de El Tres.