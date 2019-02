“Hay que animarse a juntarse con los que piensan distinto”

Este viernes cerraron las listas de precandidatos provinciales a distintos cargos, entre ellos al Ejecutivo. Y en el Justicialismo se jugará una de las internas más interesantes, con el senador nacional Omar Perotti de un lado y la ex vicegobernadora, María Eugenia Bielsa del otro. En contacto con Radio 2, el ex intendente de Rafaela sostuvo que en ambos lados hay una misma idea de unidad a pesar de no haber consensuado una lista única.

“Lo importante es que exista diálogo. La unidad puede darse en lista única o después de una Paso (Primarias abiertas simultáneas y obligatorias) y que la gente ordene y me parece que ese es el camino”, dijo Perotti en charla con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.

Perotti se enfrentará en la Primaria a Bielsa, con Alejandra Rodenas como su vicegobernadora. En tanto la también ex diputada provincial lleva al senador departamental Danilo Capitani como compañero de fórmula. Las Paso son el 28 de abril.

“Nosotros no tenemos dos mensajes, uno para la interna y otro para los santafesinos. Queremos que todos los santafesinos sean protagonistas de una provincia mejor”, sostuvo y destacó que en su casa, se propició un armado inclusivo: “Basta de juntarse con los piensan igual o parecido. Hay que animarse a juntarse con los que piensan diferente”.

“Hay gente que había trabajado en el Frente Renovador de (Sergio) Massa, peronistas o simpatizantes que optaron por acompañar a (Miguel) Del Sel o a (Carlos) Reutemann, conviven en estas elecciones. Esto era impensado y se esto se da cuando hay diálogo”, destacó.

Por otro lado, ya con la cabeza en un resultado favorable en junio –las generales son el 16–, Perotti señaló que si es gobernador, las prioridades serán dos: trabajo y seguridad.

Dijo que la violencia y la inseguridad hablan de una provincia desordenada: “En ese desroden ganan unos pocos y pierde la mayoría. Conmigo eso se termina”.