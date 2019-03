“He visto a D'Alessio en fotos de entrevistas con familiares de Los Monos”

El periodista Daniel Santoro arrojó nuevos indicios sobre la conexión del falso abogado Marcelo D'Alessio y la banda narco Los Monos. En una entrevista que este domingo publicó el diario Perfil, Santoro lo calificó de “extorsionador”, contó cómo lo conoció y también aseguró haberlo visto “en fotos de entrevistas con familiares” de la banda rosarina.

“D'Alessio sabe de narcotráfico, lo he visto en fotos de entrevistas con familiares de Los Monos”, dijo Santoro y añadió que en las imágenes aparece “con una de las mujeres de los jefes de la banda”.

“No sé los detalles, porque a mí esas cosas no me interesaban, no cubro el tema de narcotráfico”, añadió el periodista.

Por otra parte, en diálogo con Jorge Fontevecchia, Santoro afirmó que “jamás dio datos para hacer inteligencia" y contó que a D’Alessio lo conoció a fines de 2016.

“Me lo presentó un periodista de Policiales de Clarín. D’Alessio conoce a más de veinte periodistas. No los voy a nombrar, porque hoy es como la mancha venenosa. D’Alessio es una de las más de cien fuentes de información de Tribunales. Me lo presentaron para hablar cuestiones de narcotráfico, relacionadas con el Triple Crimen”, detalló.

Luego expresó D’Alessio tiene “muy buena memoria” ya que “recuerda perfectamente cuánto sale el kilo de cocaína en Buenos Aires. Sabe cómo son los distintos tipos de cocaína”. “Tenía un manejo de esa información realmente importante”, indicó Santoro.

Por otra parte, el periodista mencionó que D’Alessio decía que era su amigo: “Esa es mi responsabilidad por imprudente”, añadió.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla imputó nuevos delitos al falso abogado Marcelo D'Alessio, en la causa donde se encuentra con prisión preventiva y procesado por supuesto espionaje y extorsión. Entre las acusaciones se encuentran "investigaciones ilegales sobre narcotráfico en Rosario".

Ramos Padilla imputó a D'Alessio "realizar investigaciones ilegales sobre narcotráfico en Rosario, Santa Fe, valiéndose de drones, registros de llamadas y registros migratorios".

A partir de la investigación dada a conocer por el periodista Agustín Lago (Radio 2 y Rosario3.com), D'Alessio presenció al menos dos veces el juicio contra la banda Los Monos: el 26 de diciembre de 2017, cuando ingresó como acompañante del periodista Rolando Graña (citado a declaración testimonial); y el 15 de febrero de 2018, cuando entró al subsuelo del edificio junto a los defensores de Ramón Machuca, alias "Monchi" Cantero.

Del último ingreso se desprendió, según información brindada por el líder de Los Monos y la abogada que estuvo con D'Alessio, que el falso abogado "presionó" al jefe de la banda para que realizara ciertas declaraciones, caso contrario, le indicó que le iban a "armar una causa federal". Un mes después de ese encuentro, Machuca fue citado a indagatoria en una causa federal por presuntas maniobras de lavado de activos.