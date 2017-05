Highton de Nolasco pidió licencia por una semana en la Corte Suprema

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, solicitó una licencia oficial por lo cual no estará presente en el acuerdo de mañana del máximo tribunal del país, informaron fuentes judiciales.

