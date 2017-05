Juicio a Los Monos, el 21 de junio: la defensa de los Cantero se opone

“Que Ramón Machuca no sea parte de este juicio es disparatado porque se lo ha señalado como jefe de la asociación ilícita (de Los Monos) pero no formaría parte del juicio porque viene más atrasado el trámite con respecto a él”, dijo el abogado defensor. Ese atraso o desfase entre acusados se explica en que Monchi permaneció prófugo de la Justicia tres años hasta que fue detenido en junio de 2016.

“Ese motivo -continuó- hubiese sido válido hace dos años cuando se cumplieron los plazos o cuando se cumplieron los tres años de arresto pero no ahora”. Yrure fue entonces al corazón de su reclamo: con esta decisión Monchi Cantero quedaría al margen de este juicio y debería esperar otro proceso similar.

Para Yrure “hay una intención de apurar el juicio” a pesar de que quedan “pendientes de corroboración algunas cuestiones” y hay trámites “en pleno desarrollo”. “No nos sorprende tanto porque esta causa ha tenido múltiples irregularidades y esta no deja de ser otra más”, añadió.

