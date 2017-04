La 8ª Semana de la Lectura se está desarrollando en Rosario

El viernes 21 de abril a partir de las 18 tendrá lugar en Plaza Pringles la Feria de Editoriales Rosarinas (FER) + Encuentro de librerías de viejo, usados (y virtuales) + Ciclo Poesía Argentina + Música en vivo de Once Guitars. Con más de treinta sellos participantes, la FER ha ido convirtiendo a la ciudad en uno de los polos más importantes del país en materia de edición independiente.

