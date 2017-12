La CGT confirmó paro general desde este mediodía

Finalmente, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió comenzar este lunes a las 12 el paro nacional que tenía previsto contra la reforma jubilatoria. El integrante de la cúpula de la CGT, Juan Carlos Schmid confirmó el cese de actividades y pidió que se llame a una consulta popular sobre la polémica ley. De todos los gremios que adhieren, los colectivero se sumarán recién a la medianoche para garantizar el regreso a casa. En Rosario se prevén al menos nueve piquetes durante la jornada.

“Se ha deciddo que a partir del mediodía de hoy (por este lunes) comienza el cese de actividades”, señaló Schmid a la prensa y aclaró que se garantizará el transporte de colectivos hasta última hora de hoy. Los colectiveros se sumarán a la huelga recién el martes a la cero hora.

“Una vez más queremos expresar rechazo a este proyecto de ley –enfatizó– no solo porque la CGT no participó en tratativas, sino porque tiene una lógica que no podemos compartir en ningún término”.

“Para que no se diga que solo tenemos en la mano la protesta, vamos a proponer que convoquen a consulta popular con toda la reglamentación correspondiente para ver si efectivamente la sociedad está de acuerdo con un ajuste de esta naturaleza”, añadió.

La huelga obedece además al malestar que le causó a los dirigentes cegetistas que trabajadores encolumnados en gremios que pertenecen a esa central hayan sido reprimidos el jueves pasado cuando concurrieron a protestar a la Plaza de los Dos Congresos.

El foco en el Congreso

Este lunes está previsto que la cámara de Diputados trate en una sesión especial, desde las 14, el proyecto de reforma previsional que cuenta con media sanción del Senado y que no pudo debatirse el jueves pasado.

Este domingo ya había vallados en inmediaciones del Congreso. (Rosario3.com)

En una reunión que se celebró en el Congreso entre legisladores, funcionarios y gobernadores, se acordó que tras la aprobación de este proyecto, el presidente Mauricio Macri firmará un decreto para otorgar un bono de $750 pesos para los jubilados y pensionados que ganen menos de 10.000 pesos mensuales.

Este beneficio alcanzará al 70 por ciento de los jubilados y al 100 por ciento de quienes perciban la AUH, lo que representa unas cuatro millones de personas.

El bono se establecerá por medio de un decreto, porque si Diputados lo introduce como una modificación en el texto original, la iniciativa debería volver a la Cámara alta, lo que demorará la puesta en marcha de la ley.

Protestas en Rosario

En paralelo a las protestas que se desarrollarán frente al Congreso, desde Rosario, sindicatos y movimientos sociales locales convocaron a una manifestación desde las 12 en plaza San Martín (Córdoba y Moreno). Desde la madrugada se realizaba también una protesta en el Cordón Industrial en Fábrica Militar de Armas Fray Luis Beltrán “ante la militarización definida con presencia del Grupo Albatros.

Cortes de tránsito

Contra “el recorte a jubilados, el ajuste de Macri y por unas Fiestas sin hambre”, varias organizaciones anunciaron piquetes en distinto puntos de la ciudad.

De 10 a 13, en el cruce de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación –donde a las 12 se hará el acto central–, en Sorrento y Travesía y en Presidente Perón y Circunvalación.

Atención en hospitales

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que en el contexto de las medidas anunciadas por gremios y sindicatos, “se garantizará la atención en la mayoría de los efectores provinciales” con el siguiente esquema de trabajo: el lunes hasta las 12, la atención será con normalidad y desde esa hora hasta las 12 del martes, se verá resentida la atención en prácticas ambulatorias, centros de salud y turnos programados de especialidades. “Pero se garantizarán las guardias mínimas para urgencias y emergencias en toda la provincia”, prometieron.

Desde la cartera sanitaria agregaron que esta organización refiere a la información publicada por gremios del sector adhiriendo a medidas a nivel nacional. Asimismo, informaron que “de alterarse el esquema de manifestaciones en el transcurso del día, están los equipos preparados para cualquier reorganización necesaria”.