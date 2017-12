La CGT parará el lunes contra la reforma y en Rosario habrá protestas y cortes

El Consejo Directivo de la CGT anunció que el lunes, a partir de las 12 convocará un paro general de actividades por 24 horas, en rechazo a la propuesta de bono lanzada por el Gobierno para compensar los desfasajes que se generen con la aplicación de la nueva fórmula contenida en el proyecto de reforma previsional.

Según conformaron a Télam fuentes de la CGT, la medida de fuerza obedece también al malestar que le causó a los dirigentes que trabajadores encolumnados en gremios que pertenecen a esa central hayan sido reprimidos el jueves pasado cuando concurrieron a protestar a la Plaza de los Dos Congresos.

La conducción de la entidad sindical se reunirá en la sede de la calle Azopardo a partir de la 9 para analizar cómo se perfila la situación en cuanto al tratamiento de la ley en el Congreso.

El lunes está previsto que la cámara de Diputados trate en una sesión especial el proyecto de reforma previsional que cuenta con media sanción del Senado y que no pudo debatirse el jueves pasado.

En paralelo, desde Rosario, sindicatos y movimientos sociales locales se reunieron este sábado y ya adelantaron que protestarán con medidas de fuerza, marchas y cortes de calle.

"Mientras algunas organizaciones sindicales viajarán a participar de la movilización al Congreso en Buenos Aires, en Rosario habrá diversos cortes desde temprano a la mañana en distintas zonas y accesos a la ciudad. Asimismo, se llama a concentrar desde las 12 en plaza San Martín y a sumarse en el Cordón Industrial desde las 5.30 horas en Fábrica Militar de Armas Fray Luis Beltrán ante la militarización definida con presencia del Grupo Albatros", definió la Multisectorial.

Acuña: "Un diputado peronista no puede apoyar esto"

"El presidente (Mauricio) Macri debe tener más equilibrio y no dejarse llevar por quienes hablan solamente de economía técnica. No estamos bien. Esta es la realidad. Nosotros como CGT hemos acompañado, tratando de no poner piedras en el camino, pero creo que la situación no da para más”, señaló Acuña.

En declaraciones a Radio 10 que citó Télam, el dirigente sindical observó que “más allá del paliativo del bono compensatorio” que el gobierno dará por decreto para jubilados y pensionados si la reforma se aprueba, lo que queda “al descubierto” es que el proyecto es “perjudicial” para la clase pasiva.

En relación a los hechos de violencia ocurridos el jueves pasado en la Plaza de los Dos Congresos, cuando fracasó en el recinto la realización de una sesión prevista para debatir el proyecto, el gremialista sindicó al Gobierno “como responsable” de la situación en función de “la cantidad de gendarmes que puso en la calle”. "Después están los de siempre, los que se tapan la cara. Esos son infiltrados. No es algo común de parte de los trabajadores", enfatizó.

Acuña se esperanzó ante la posibilidad de que el presidente Macri “reflexione” sobre la puesta en marcha de la reforma previsional. “El gobierno tiene que escuchar. El diputado que es peronista no puede estar apoyando esto, que perjudica a los jubilados", puntualizó.

Paros, cortes y movilizaciones

La Multisectorial Rosario definió este sábado que el próximo lunes, cuando se vuelva a tratar en la Cámara de Diputados Nacional el proyecto de reforma previsional, llevará adelante una "jornada de lucha con diversas modalidades".

Adelantó que habrá "paros, cortes, movilizaciones y concentraciones en todo el país" para decir: "No a la Reforma Previsional, Defendamos los derechos jubilatorios. No a la represión. Fuera Bullrich".

La Multisectorial de sindicatos integrados por las dos CTA, ATE Rosario, Amsafé Rosario, docentes de Coad, Aceiteros, Siprus y Empleados de Comercios, entre otros gremios; junto a organizaciones sociales como la CCC, la CTEP y Movimiento Evita -que ya realizaron piquetes el jueves pasado-, además de partidos políticos de izquierda se declaró "en estado de asamblea y alerta permanente para disponer de la articulación de medidas necesarias".

"Ninguna organización de las confluentes en este espacio permitirá que se siga avanzando sobre el Estado de Derecho y se intenten aplicar las medidas regresivas integrales mediante lo que el Presidente dio en llamar “el reformismo permanente”, señalaron mediante un comunicado conjunto.

Laura Ferrer Varela, de Coad, anunció un paro la UNR por 24 horas que fue convocado por ambas Conadu. "Llamamos a todos los compañeros a sumarse a la movilización", dijo la dirigente gremial. También la CTERA realizará medidas de fuerza ese día.

Antonio Donello, titular de la UOM Rosario, confirmó que movilizarán en Buenos Aires, "Debemos frenar esta reforma que solo viene a perjudicar a los actuales jubilados y futuros jubilados", señaló.

Daniel Yofra, de la Federación Nacional Aceitera, sentenció: "Si hay movilización movilizamos, si hay paro, paramos".

Por su parte, Matías Layús, de los Bancarios, indicó que volverán a marchar este lunes porque "esta ley genera un malestar manifiesto en las calles donde se están dando las respuestas".