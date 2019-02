La advertencia de Natacha Jaitt que genera escalofríos

Diez meses antes de morir y ser hallada desnuda en una cama de una vivienda de la localidad bonaerense de Benavídez, Natacha Jaitt dejó escrita una advertencia en su cuenta de Twitter que hoy genera conmoción.

"No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar un tiro. Si eso pasa, yo no fui", señaló la ex vedette y mediática el 5 de abril de 2018.

La mujer que reconoció su actividad en la prostitución vip y que solía denunciar a diversas personas, algunas famosas, en redes y medios dejó ese mensaje que suena premonitorio.

Es que la primera versión sobre la muerte de Jaitt indicó que se podría deber a un accidente cerebro vascular (ACV) producto de la ingesta de alcohol y drogas. Algo que debía certificar la autopsia.

Sin embargo, el abogado de Jaitt Alejandro Cipolla aseguró que hace un año que no consume cocaína por una medicación que estaba tomando. Además, el hermano de la víctima Ulises Jaitt transmitió sus sospechas de un posible asesinato.

La última aparición pública de Natacha fue el jueves pasado al mediodía, cuando salió del Palacio de Tribunales. Ese día fueron citados a indagatoria los dos hombres que ella denunció que la habían violado.