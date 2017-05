La chica detenida por la muerte de su ex adujo defensa por violencia de género

La audiencia imputativa se celebró este jueves. Milagros se había entregado el martes pasado por recomendación de la Defensoría a la que había acudido en primera instancia. El fiscal Pablo Pinto le atribuyó el homicidio y el juez Alejandro Negroni le dictó la prisión preventiva domiciliaria sin plazo. La detención no será en su casa, sino en otro lugar.

