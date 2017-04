La provincia convocó a Nación y gremio para “no dejar caer Sancor”

Después deslizó posibles intereses que esperan un eventual cierre de la cooperativa, la que sostiene además a los productores y tambos de la región. El funcionario alertó: “Si vamos a trabajar por una nueva lechería pero dejamos caer a Sancor, con lo que significa territorial y socialmente para Santa Fe, eso va a beneficiar a determinados sectores privados y por eso llamamos a la reflexión. Que no haya sectores coadyuvando para beneficiarse detrás de la caída de Sancor”.

Que no haya sectores coadyuvando para beneficiarse detrás de la caída de Sancor”

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo