La ruta 33 se convirtió en una laguna entre Pérez y Pujato

Ruta nacional 34: se reitera que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realiza obras en la intersección con avenida Circunvalación. Cabe destacar que la circulación por avenida Circunvalación es normal, dado que los trabajos se efectúan sobre los puentes de acceso y salida hacia y desde Circunvalación a la ruta nacional 34. En consecuencia, el tránsito pesado (tanto camiones como colectivos) que circule por ruta nacional 34 hacia Rosario, no podrá ingresar a dicha localidad por la ruta nacional 34, debiendo desviarse por ruta nacional AO12, sea hacia la Autopista a Santa Fe o hacia la ruta nacional 1V-09. En cuanto al tránsito liviano, se permitirá su paso por la ruta nacional 34, debiendo desviar en el ingreso a la localidad por calles internas, conforme señalización con cartelería y personal a cargo de la empresa encargada de la obra.

Autopista Rosario-Santa Fe: debido a una colisión entre dos camiones registrada a las 2:20 horas la calzada se encuentra reducida en el kilómetro 22, en sentido a Rosario, a la altura de la localidad de Aldao. Personal vial trabaja en la zona para remover los vehículos y limpiar la calzada, ya que uno de los camiones transportaba cereal. No se registraron heridos en el siniestro.

