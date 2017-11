La vida de lujo que Agustina Kämpfer no pudo justificar

Agustina Kämpfer y Amado Boudou fueron pareja durante cinco años, entre 2009 y 2014. En ese tiempo Boudou pasó del ministerio de Economía nacional a la vicepresidencia de la Nación. Y en esa época la periodista, que recientemente fue mamá, hizo gastos que no pudo justificar por lo que fue citada a indagatoria. Este viernes por la madrugada el ex vicepresidente fue detenido por una causa por enriquecimiento ilícito.

Una moto Harley Davidson, un departamento en Palermo Hollywood y varios viajes al exterior son algunos de los gastos que hizo Kämpfer durante su relación con Boudou y que a la Justicia le hacen ruido. Incluso hay transacciones irregulares de una época previa a esa relación amorosa.

En 2009 compró una moto Harley Davison XL1200C, por $ 61.600 mientras que, como monotributista, cobró $ 22.500 de parte de la Legislatura porteña. Ese año, de acuerdo al peritaje al que accedió Clarín, no presentó la declaración del impuesto a los bienes personales a la Afip y recién volvió a hacerlo en 2012, cuando declaró tenencia de pesos y dólares. En este caso faltaron documentos que respaldaran la posesión de U$S 30 mil.

Más adelante compró un departamento en Palermo por U$S 120 mil, con un préstamo de U$S 90 mil de parte de Sebastián Boudou, hermano del exvicepresidente, y con U$S 30 mil de ahorros propios. Una vez más aparecen irregularidades, ya que no hay nada que respalde el préstamo del hermano de Boudou.

En 2011 armó su empresa Ediciones del Copete SRL, con la que facturó $ 68.800 a dos empresas, y tuvo gastos –con una extensión de la tarjeta del exvicepresidente– por $ 91.056 y U$S 9.373. Al año siguiente tuvo ingresos por $ 183.600 como monotributista, con gastos por $ 104.298 y más de U$S 3.400. Nuevamente los peritos determinaron que no hubo datos sobre su nivel de gastos, al tiempo que notaron un aumento de los viajes al exterior.