"Los concejales que quieren a Rosario deberían votar el endeudamiento"

"Necesitamos diputados nacionales que defiendan la ciudad, no que la agredan. Ellos representan a Santa Fe y también a Rosario", subrayó.

Sobre la declaración del diputado nacional de Cambiemos José Núñez, quien señaló que Rosario "parece Santa Cruz" por pedir dinero para afrontar compromiso, Fein respondió que "el PRO tiene que pensar en hacer una práctica distinta al kirchnerismo". "Eso es una agresión cuando ellos plantearon que vinieron a hacer una política de no agresión. Mientras Santa Cruz pide fondos para pagar sueldos nosotros pedimos para hacer más obras", remarcó.

Consultada sobre las declaraciones del edil Osvaldo Miatello, quien dijo que el anticipo de coparticipación que haría el gobierno provincial a Rosario para hacer frente a los acreedores es “ilegal”, sostuvo: "Qué rebuscado. Nos dijeron que no querían que nos endeudemos para pagar deuda a corto plazo y les hicimos caso. Pedimos recursos a la provincia a pagar a 30 meses y lo conseguimos. Si nos adelantan el dinero, que es nuestro, lo devolveremos durante mi gestión".

Fein instó a los concejales a que propongan los "mecanismos de control y transparencia" que consideren convenientes sobre la deuda. "Espero que el PRO vote a favor. Hay una convicción de que esto es positivo para la ciudad. Gustavo Leone (secretario de Gobierno) y Pablo Javkin (secretario General) se reunieron con todos los bloques. Inauguraremos las obras juntos. No es un tema electoral", aseveró.

La mandataria local aseveró que pagar las cuotas de la deuda que contraería el municipio no implicará un "ajuste" en los gastos públicos y adelantó que "creará fuentes de trabajo". "La ciudad espera que el Concejo nos dé la oportunidad de ir más rápido con las obras. Tengo expectativas de que los concejales que quieran a la ciudad lo voten la próxima semana o la otra. Ojalá el proceso electoral no lo impida", añadió.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo