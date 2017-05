Motociclista que chocó y mató en bicisenda, preso hasta el juicio

El motociclista que atropelló y mató a una mujer cuando circulaba a toda velocidad por una bicisenda de avenida Pellegrini llegará preso al juicio en su contra, según resolvió la Justicia de Rosario este martes.

El juez Carlos Leiva resolvió prorrogar la prisión preventiva al imputado, identificado como Ángel Abraham M., de 19 años, hasta la audiencia preliminar al proceso oral.

Por su parte, la fiscal de Homicidios Culposos Valeria Piazza presentó la acusación donde solicita la pena de cinco años de prisión efectiva para el joven.

Solicitó también mantener la imputación de “homicidio culposo agravado por culpa temeraria”. Es decir, que mató sin intención manifiesta de hacerlo pero conciente del riesgo que conllevaba su imprudente acción.

Infracciones, choque y muerte

El pasado 17 de marzo, un viernes en horas del atardecer, Ángel Abraham M. circulaba en moto por la bicisenda de Pellegrini al 1000, con un marcado exceso de velocidad –84 kilómetros por hora, según las pericias– cuando atropelló a Sabrina Débora Zambito (36), que cruzaba la calle, también por un sector indebido, entre autos detenidos que esperaban el semáforo.

La mujer sufrió graves heridas por el choque y murió ese mismo día, cerca de la medianoche. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y había perdido mucha sangre en el lugar del siniestro.

Los investigadores determinaron también que el acusado no podía manejar la moto en la que iba. Por su edad, y por no haber cumplido un determinado tiempo de conducción de rodados menores, no estaba habilitado para hacerlo en ciclomotores de más de 150cc de cilindrada. Además, la moto no tenía patente.

El mes pasado, Telenoche (El Tres) difundió imágenes de sistemas de seguridad privados de la zona que captaron el choque de la moto contra la mujer. Por razones de discreción, no se divulgó el momento exacto del hecho pero sí el movimiento previo y posterior del tránsito en el lugar.

Un video de la cuadra anterior muestra el paso por Pellegrini del Fiat 600 en que viajaba Zambito, que a la altura del 1000 se bajó del lado del acompañante y cruzó la calle. Al pisar la bicisenda –antes de llegar al cantero central–, fue embestida por la moto.