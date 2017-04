Muerte en la bicisenda: el motociclista iba a 84 km/h

El motociclista que atropelló y mató a una mujer el mes pasado sobre una bicisenda de la avenida Pellegrini circulaba también con un marcado exceso de velocidad, según determinaron las pericias del siniestro. Además, no tenía edad para conducir ese tipo de ciclomotores. Permanece en prisión preventiva.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias, que investiga lo ocurrido el pasado 17 de marzo en Pellegrini al 1000 (casi Sarmiento), confirmó a Telenoche (El Tres) que la moto involucrada en el fatal hecho, además de transitar por la ciclovía, iba a 84 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida en avenidas es de 60.

De acuerdo a la información recibida de parte de especialistas, la fiscal explicó que en las circunstancias descriptas, el motociclista “hubiera necesitado una distancia de frenado aproximada de 60 metros” cuando atropelló y mató a Sabrina Débora Sambito, de 36 años de edad.

El responsable, un joven de 19 años, fue imputado por homicidio culposo agravado por culpa temeraria. Permanece detenido aunque sus abogados apelaron la prisión preventiva.

También se determinó que el acusado no podía manejar la moto en la que iba. Por su edad, y por no haber cumplido un determinado tiempo de conducción de rodados menores, no estaba habilitado para hacerlo en ciclomotores de más de 150cc de cilindrada.

Piazza Iglesias reveló, por otra parte, que cerca del 80 por ciento de las causas de tránsito en la trabaja su Unidad Fiscal involucra a motocicletas, en las cuales, estimativamente la mitad arroja que la responsabilidad es del motociclista.

En los días posteriores de la muerte de la mujer, se intensificaron los controles en las bicisendas de Pellegrini y otros sectores de la ciudad.

Todo filmado

Además de la palabra de la fiscal, Telenoche difundió este miércoles imágenes de sistemas de seguridad privados de la zona que captaron el choque de la moto contra la mujer. Por razones de discreción, no se divulgó el momento exacto del hecho pero sí el movimiento previo y posterior del tránsito en el lugar.

Un video de la cuadra anterior muestra el paso por Pellegrini del Fiat 600 en que viajaba Sabrina Débora Sambito, que a la altura del 1000 se bajó del lado del acompañante y cruzó la calle entre autos que se encontraban detenidos por el semáforo. Al pisar la bicisenda –antes de llegar al cantero central–, fue embestida por la moto que iba por allí.

Todo sucedió un viernes cerca de las 19, cuando esa zona gastronómica de la ciudad estaba muy concurrida por los festejos de San Patricio. Numerosos testigos pudieron relatar lo ocurrido.

La mujer atropellada perdió mucha sangre en el lugar y fue trasladada en grave estado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció antes de la medianoche.

También fue llevado al Heca el conductor de la moto, aunque con heridas menores, y desde ese momento quedó detenido y a disposición de la Justicia.