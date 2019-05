"No le hagas la vida de mierda a tus perros": el reto de una policía a una vecina

Una policía de Buenos Aires retó a una vecina que había sido denunciada por maltratar a sus perros. La oficial Patricia Muñoz, del Comando de Patrullas de Quilmes, fue hasta una casa en San Francisco Solano para rescatar a un can y la secuencia fue grabada: "No le hagas la vida de mierda a tus perros", le dijo a la denunciada.

Junto a un grupo de protectores de los animales, la uniformada fue hasta la vivienda para rescatar a un perro de raza boxer.

La secuencia fue capturada por varios vecinos y uno de ellos la publicó en Twitter y se viralizó.

Que les parece la actitud de esta oficial defendiendo a un perrito mal tratado???

"Tenés que tener al animal como corresponde...", inició la oficial. Y agregó: "Estamos en el 2020 casi, no estamos en 1960, que se tenía a los animales atados y se morían de hambre. Soltalo, ponele una madera, cuidalo, llamalo, ponele un cordón con tu teléfono y dejalo. Si se pierde hay gente como nosotras que te va a llamar y te va a escribir, porque seguro que celular tenés".

"No vengo en forra –continuó la policía–, pero me da bronca tu actitud, así nunca vas a salir adelante. Si vos querés tener un perro, tenelo suelto y como corresponde. No le hagas la vida tan de mierda al animal. El animal no pidió ser tu perro. Vos lo agarraste y si lo agarraste, tenés que ser responsable como con tus hijos" .

Y finalizó su sermón al señalar: "Yo tengo mis animales adentro y no soy una mujer de guita, eh. Yo me levanto todos los días a laburar. Tengo corazón, soy humana. Tengo siete perros, muchas veces no tengo para comer yo, pero mis perros comen y todos de la calle me los fui quedando, porque los amo, porque están sufriendo. No le hagas la vida de mierda a tus perros".