“No me entra en la cabeza que ande por la calle gente que torturó”

En tanto en contacto con C5N, Cristina relacionó directamente el polémico fallo al gobierno de Mauricio Macri y denunció que “hoy la justicia no es independiente, de lo único que es independiente hoy la Argentina es de los reyes de España”.

“Esto debe convocarnos a todos mas allá de las oposiciones entre posiciones ideológicas. Los Derechos Humanos no son de izquierda ni derecha”, enfatizó.

“En Europa están muy sorprendidos y muy preocupados por estas decisiones que se han adoptado en la República Argentina –señaló– que tienden a echar por tierra lo que es considerado una conquista no de la Argentina sino una conquista universal de Derechos Humanos”.

Que ande por la calle gente que violó, torturó, desapareció chicos, tiró gente al mar, no me entra en la cabeza que haya gente que apoye eso

“Que ande por la calle gente que violó, torturó, desapareció chicos, tiró gente al mar, no me entra en la cabeza que haya gente que apoye eso”, tuiteó la mandataria que esta mañana se reunió con eurodiputados en Bruselas.

Mientras la Cámara de Senadores trataba este miércoles por la mañana el “dos por uno” a represores tras el rechazo en Diputados, desde Europa, la ex presidenta Cristina Kirchner usó las redes sociales para convocar contra el polémico fallo de la Corte Suprema. Esta tarde habrá marchas en todo el país contra la decisión del máximo tribunal. En Rosario la convocatoria es para este miércoles a las 18 en la Plaza 25 de Mayo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo