Ordenaron indagatorias por crímenes de lesa humanidad en San Lorenzo

El juez federal Marcelo Bailaque convocó a cuatro ex militares y a dos civiles a que brinden declaración indagatoria por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 13 personas de la ciudad de San Lorenzo en el marco de la represión ilegal que tuvo lugar en el cordón industrial. Deberán comparecer el 31 de mayo y el 1° de junio.

Según informó el sitio web Fiscales, de la Procuración General de la Nación, el titular del Juzgado Federal Nº 4 hizo lugar a un pedido hecho por el fiscal Adolfo Villate para revertir el dictado de faltas de mérito.

Los imputados que deberán comparecer son el ex jefe de la sección Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) del Destacamento de Inteligencia del Ejército 121, Jorge Alberto Fariña; el ex jefe del Batallón 121 de Arsenales de Fray Luis Beltrán, Rubén Osvaldo Cervera, quien luego del golpe de Estado fue nombrado interventor municipal de San Lorenzo, y su segundo en la unidad militar, Guillermo Raúl Ferrari; el ex oficial de la policía provincial y personal civil de inteligencia del Destacamento 121, Rodolfo Daniel Isach; el ex oficial superior del Batallón 121 de Arsenales y, luego del golpe, secretario de Gobierno municipal, Horacio Hugo Maderna; y el abogado Pedro Alberto Rodríguez, quien a la época de los hechos era asesor jurídico de la comuna y años después fue diputado provincial.

Ferrari es el único de los imputados que se encuentra en libertad, por lo que Bailaque dispuso su detención domiciliaria provisoria "teniendo en cuenta su edad" (sic). Envió a la casa del imputado a personal de Gendarmería para que lo notifique que le recibirá declaración indagatoria el próximo 31 de mayo a las 10. Además, mandó un oficio a la Dirección de Migraciones en el que ordena que se le prohíba al imputado la salida del país. El 31 de mayo, pero más temprano, el juez recibirá los descargos de Maderna y Cervera, en tanto que el 1° de junio indagará a Rodríguez y a Isach.

Fariña, detenido actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, será indagado por exhorto al juzgado federal en turno de Morón, que corresponde a la jurisdicción donde se encuentra localizado el penal.

Para los casos de Cervera, Maderna y Rodríguez, el fiscal Villatte solicitó que se los indague por el delito de asociación ilícita para cometer genocidio. Fueron excluidos de esa imputación Fariña –que ya fue condenado por ello– e Isach, porque se encuentra atravesando otro juicio con esa acusación. El resto de las imputaciones son por el delito internacional de genocidio, comprensivo de conductas reprimidas en el derecho local con los tipos penales de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio, desaparición forzada y robo.

La represión en el cordón industrial ya fue objeto de un juicio. En 2013, Cervera, Maderna y Rodríguez fueron condenados por el secuestro y los tormentos a los que fue sometido durante la dictadura el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la localidad de San Lorenzo, Manuel Ricardo Casado.