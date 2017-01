Otra vez la subcomisaría 21ª: ahora fotografiaron a un policía dormido

En la madrugada del miércoles, dos delincuentes se fugaron de la sub 21ª ante la mirada atónita de sus propias víctimas que habían ido a denunciarlos. Menos de 24 horas después, se registró un robo justo al lado de la misma subcomisaría.

