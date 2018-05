Otro taxista fue atacado y apuntó contra la "mafia" de la terminal

Un taxista señaló que este viernes a la mañana fue atacado por gente vinculada a la “mafia” de la terminal de ómnibus Mariano Moreno. Al salir de su casa, dijo haber escuchado “una explosión” y después notó que le habían roto la luneta trasera del vehículo. Al rato, fue amenazado por dos personas en moto. El ataque ocurrió después de que trascendiera otro caso, donde un conductor filmó cómo lo increparon y agredieron colegas en esa misma zona de Rosario.

Entrevistado en el programa A Diario (Radio 2), que conduce el periodista Alberto Lotuf, Sergio relató que el jueves pasó dos veces por la terminal. La primera vez fue para tomar una pasajera y la segunda para dejar un viaje.

“Ayer iba por (calle) Santa Fe y uno de guardapolvo azul, que son los abre puertas, hacía señas para que entraran taxis porque había gente esperando y no había nadie (vehículos) en la parada. Voy por Cafferata y quedo primero. A mi izquierda vinieron dos muchachos (taxis) y presumo que vieron algo porque se fueron vacíos y empezaron a llegar taxis de todos lados. Yo me quedé porque una chica estaba por subirse. Fui para la zona sur y después seguí trabajando normalmente”, contó.

“Más tarde una chica me pidió que la dejara en la terminal. La llevé, me detuve por Santa Fe. Terminé ese viaje y seguí trabajando normalmente”, comentó sobre el segundo episodio.

Sergio expresó que este viernes, a las 6, puso en marcha el auto “para calentarlo” e ingresó en su casa para buscar sus pertenencias. “Escuché una explosión. Miré el auto y me di cuenta lo que pasó. Habían roto la luneta trasera. Salgo en reversa y se me puso una moto a la par. Pensé que me iban a robar. Me dijeron: «La concha de tu madre, no vayas más a la terminal». Después se fueron”, manifestó.

El chofer del vehículo sostuvo que “los muchachos de guardapolvo azul” que abren puertas en las paradas de la terminal son quienes “apuntan y están involucrados” con la “mafia” de ese lugar.

El hombre indicó que tras el ataque se dedicó a cambiar la luneta trasera y después irá a radicar una denuncia. “Es una broma esto. Pasa delante del personal de Servicios Públicos. Siempre van en patota. No es difícil identificarlos”, finalizó.

El hecho se conoce luego de que trascendieran imágenes de un "apriete" a otro taxista llamado Lucas. En la grabación puede verse cómo fue amenazado y agredido por un colega. El conductor dijo haber sido baleado después de que se viralizara el video que él grabó en una de las paradas de la Mariano Moreno.