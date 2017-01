Pérdidas multimillonarias por las inundaciones en Santa Fe

Por su parte, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, señaló que de acuerdo a las previsiones meteorológicas de organismos oficiales "para este mes de enero se esperan que se repitan episodios hídricos por lluvia" y que "la altura de los ríos no tendría grandes modificaciones".

Contigiani aclaró que esos datos no contemplan "los daños en infraestructura y caminos". "La situación es desoladora", dijo el ministro de la cartera productiva, quien recordó que "estos tamberos recibieron dos golpes en menos de un año", en referencia a las intensas lluvias de abril pasado que afectaron a Santa Fe y el centro del país.

En diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, el ministro Alvarez ratificó que los pronósticos con que cuentan indican que van a seguir las lluvias intensas durante lo que queda de enero, aunque al menos no habrá crecidas en los ríos.

