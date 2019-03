Perotti dijo que si gana la elección implementará el boleto gratuito para estudiantes

El precandidato a gobernador por el frente Sumar, Omar Perotti, anunció que, en caso de ganar las elecciones, implementará el Boleto Educativo Gratuito para estudiantes de los niveles primarios, secundarios y universitarios en toda la provincia de Santa Fe. La iniciativa es parte del programa Premiar, que incluirá también a docentes y personal no docente, a los adultos mayores, y le dará un 50 por ciento de descuento en el valor del pasaje a los trabajadores que ganen menos de dos salarios mínimos.



Premiar beneficiará a más de un millón y medio de santafesinos, y al respecto Perotti destacó que “queremos premiar a los que estudian, a los que enseñan, a los que trabajan, y a los que han trabajado toda su vida” y afirmó que estas medidas representarán “un ahorro considerable del gasto mensual de una familia en el transporte”.



En paralelo, el legislador anticipó que pondrá en marcha un boleto gratuito rural para garantizar a alumnos, docentes y no docentes, el viaje a las instituciones educativas rurales en Santa Fe. Asimismo, será gratuito el boleto para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, sean o no jubilados o pensionados.



El beneficio se extenderá, pero cubriendo el 50% del valor del pasaje para ir y volver a su lugar de trabajo, a aquellos empleados en relación de dependencia cuyo sueldo no supere dos salarios mínimo, vital y móvil (hoy serían 25.000 pesos) y a monotributistas de las categorías más bajas.



PROGRAMA PREMIAR =

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO – Para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios. También incluye a docentes y no docentes.



BOLETO EDUCATIVO RURAL – Para estudiantes, docentes y no docentes de escuelas rurales.



BOLETO ADULTO MAYOR - La iniciativa incluirá a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, sean jubilados o pensionados o no.



BOLETO PARA TRABAJADORES - El beneficio cubrirá el 50% del valor del pasaje a aquellos trabajadores cuyo sueldo no supere dos salarios mínimo, vital y móvil (25.000 pesos). También a los monotributistas de las categorías más bajas.