Picasa y Melincué: “Se necesita un plan nacional de manejo del agua”

Los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain le preguntaron si el monocultivo era o no un factor contraproducente como muchos exponen: “Puede ayudar a la corrida del agua y sella mucho los suelos pero acá el tema son las napas tan altas que tenemos caminos de años erosionados, hundidos un metro y medio abajo. La primera napa trabaja en el primero como si fuera una esponja con arterias como las del ser humano. Los caminos son colectoras de napas y van a las ciudades que tienen contenciones. Por eso el impacto visual, los caminos se convirtieron en ríos a las ciudades”, manifestó.

Salaberry explicó: “El agua viene de Córdoba a Santa Fe y cae a la cuenca de La Picasa. Acá rige la ley del gallinero, algunos están aguas arriba y otros aguas abajo. Y toda la vida se dijo que el sur de Santa Fe no le importa a nadie, estamos en la puntita de la bota”.

“En 2001 se cortó la ruta 7 por años y ahora no sé por cuántos años más por falta de trabajo, de previsibilidad en los años lluviosos que tocaron”, agregó crítico. Consultado sobre cuál pensaba podría ser una solución, contestó: “Un ente nacional hidráulico porque las provincias actúan como si fueran países independientes. Hasta que no haya un manejo nacional, siempre será una pelea y se perjudicará al más chico”.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), el productor de Rufino Guillermo Salaberry se refirió al panorama: “Es basante angustiante, no se ve una salida a corto plazo. El agua del sur de Córdoba bien en pendiente natural. Hace años se hizo una obra para que el agua de la Picasa se sacara por el Salado a Junín. Pero La Picasa en los últimos 5 años no bombea agua y las consecuencias son estas”, indicó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo